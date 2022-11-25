Sivas MTAL 10 finalist arasına girmeyi başardı

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen; "Okulda Eğitim, İşyerinde Güvenlik" AB Hibe Projesi, Avrupa şampiyonluğuna koşuyor.

Proje, 28-30 Kasım tarihleri arasında ilk üç projenin belirleneceği final sunumları ve Metaverse Kampı için İtalya’nın Torino kentine davet edildi.

Okul Müdürü Recai Gülez ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Âdem Kaplan, Şube Müdürü Özkan Çamcı ile birlikte İl Mili Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ı ziyaret ederek süreç hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, projede emeği olan tüm öğretmen ve okul idarecilerini tebrik etti. Aslan, bir süre Gülez ve Kaplan ile sohbet ederek proje ve yarışma süreci hakkında bilgi aldı.

Türkiye genelinde sunulan 400 proje teklifi arasından hibe almaya hak kazanan 37 proje arasına giren projenin toplam bütçesinin 197 bin 523 Euro olduğunu belirten Gülez, bu miktarın yüzde 90’ının AB hibe katkısı, kalan yüzde 10’unun ise okul tarafından eş finansman olarak sağlandığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin temelden verilmesi ve yenilikçi stratejilerin uygulanması yoluyla insan hatasından kaynaklanan iş kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde çok önemli eğitimler gerçekleştirildiğini belirten Gülez, "Proje çerçevesinde ülkemizde bir ilk olmak üzere okulumuzda bir Virtual Reality (VR)-Sanal Gerçeklik Laboratuvarı kuruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yenilikçi yöntemlerle ve tehlikelerden uzak ortamlarda bu laboratuvarda yapılmaktadır. VR gözlüğündeki senaryolarda, öğrencinin çeşitli çalışma ortamlarında verilen görevleri dijital oyunlardan alışkın oldukları gibi İSG kurallarını uygulayarak yerine getirmesi beklenmektedir. VR gözlükleri ile yapılan uygulamalarda gerçek hayatta yapılması tehlikeli olan eğitimler hem kolayca verilebilmekte hem de tekrar edilebilmektedir. Böylece tüm duyu organlarına hitap edilerek hem ilgi maksimum düzeyde tutulmakta hem de asıl amaç olan bilginin kalıcılığı sağlanmaktadır. Proje çerçevesinde yapılan eğitim uygulamaları, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) uluslararası jürisi tarafından ’2022 Yenilikçi Öğretim ve Öğrenme Ödülleri’ için 50 ülke ve 800 başvuru arasından 10 finalist aday arasında gösterilmiştir. 28-30 Kasım tarihleri arasında ilk üç projenin belirleneceği final sunumları ve Metaverse Kampı için de İtalya’nın Torino kentine davet almıştır" ifadelerini kullandı.

Gülez, ilk üç projenin web üzerinden gerçekleştirilecek oylama ile seçileceğini birincilik, ikincilik ve üçüncülük sıralamasının ise jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.