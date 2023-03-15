Sivas Müftülüğü 12 Şubat'a geçici mescit kurdu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören 12 Şubat İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Yunus Camisinin yapımı bitene kadar bir süreliğine ibadete kapandı.

Vatandaşların ibadetini yerine getirebilmesi amacıyla cami tekrar ibadete açılana kadar Sivas İl Müftülüğü koordinesinde sahada görevli Sivas din görevlileri tarafından geçici olarak çadır mescidi kuruldu.

Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’nın koordinasyon ekip başkanlığını yaptığı bölgede Sivas manevi destek ekibi ve din görevlileri, Hz. Yunus Camisinin yanına geçici bir çadır kurarak vatandaşların ibadetlerini ve vakit namazları ile yaklaşan teravih namazlarını kılabilecekleri çadır mescit hazırladı.