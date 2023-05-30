Sivas'ta 1 yılda 89 akraba evliliği yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı. Buna göre Sivas’ta 2022 yılında toplam evlenme sayısı 3 bin 959 olurken akraba evliliği sayısı ise 89 olarak açıklandı. Akraba evliliği oranı 2022’de Türkiye’de yüzde 3,9 iken Sivas’ta yüzde 2,2 olarak tespit edildi.

Sivas’ta son verilere göre toplam evli birey sayısı 311 bin 861 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 25 bin 141 olarak açıklandı.

Kentte akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 8,1 olarak kayıtlara geçti.