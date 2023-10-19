Sivas'ta 14 yaşındaki çocuğun ölümü yürek burktu

Sivas'ta 14 yaşındaki kız çocuğu, Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yanındaki kayalıklardan uçuruma atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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  • 19.10.2023 23:03
  • Güncelleme: 19.10.2023 23:03
Sivas'ta 14 yaşındaki çocuğun ölümü yürek burktu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 14 yaşındaki kız çocuğu, Yukarı Tekke Mezarlığı’nın yanındaki kayalıklardan uçuruma atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Kılavuz Mahallesi’ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi M.K’nin mezarlığın yanındaki uçurumun kenarına gittiğini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler genç kızı ikna edemedi. M.K, kendini 100 metre yükseklikten uçuruma bıraktı. Kayalık alana düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Ailevi problemleri bulunan M.K’nin bir hafta Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. Çocuğun okul çantasının atladığı yerde, cep telefonunun ise atlarken yanında olduğu anlaşıldı. Kunduz’un koluna ise "Yaptıklarım için pişman değilim" yazdığı ileri sürüldü. Yürek burkan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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