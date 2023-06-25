Sivas'ta 2022 yılında 4 bin 906 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta 2022'de 4 bin 906 kişi vefat etti.

PAYLAŞ
  • 25.06.2023 15:57
  • Güncelleme: 25.06.2023 15:57
  • 28
Sivas'ta 2022 yılında 4 bin 906 kişi öldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2022’de 4 bin 906 kişi vefat etti.

TÜİK’in 2022 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerine göre Sivas’ta vefat eden 4 bin 906 kişiden bin 854’ünün ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıkları olarak kayıtlara geçti. Dolaşım sistemine bağlı hastalıkların ardından Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan en önemli ikinci hastalık ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu. Sivas’ta geçen yıl tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 699 olarak açıklandı. 606 kişi solunum sistemi hastalıklarından, 152 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları sebebiyle, 300 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan, 178 kişi harici yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler gerekçesiyle, 589 kişi de diğer hastalıklara bağlı olarak hayata göz yumdu.

Korona virüs dolayısıyla 2022’de 181 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta sebebi bilinmeyen ölüm sayısı ise 347 oldu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İtfaiye ekipleri kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı

Hayvanat bahçesi bayramda 3 gün ücretsiz olacak

Hayvanat bahçesi bayramda 3 gün ücretsiz olacak

Komşuları tarafından darp edilen aile itfaiyeye sığındı

Komşuları tarafından darp edilen aile itfaiyeye sığındı

Yaylacılar dikkat: Kenenin bulaştırdığı hastalıklar insan ve gıda sağlığına tehdit

Yaylacılar dikkat: Kenenin bulaştırdığı hastalıklar insan ve gıda sağlığına tehdit

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Akkışla Yoğurt Bayramı Ve Kilim Festivali'nde vatandaşla buluştu

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Akkışla Yoğurt Bayramı Ve Kilim Festivali'nde vatandaşla buluştu

Büyükşehir İtfaiyesi, kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı

Büyükşehir İtfaiyesi, kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri'de 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Sarız Anadolu Spor 1'inci Amatör Küme'ye yükseldi

Sarız Anadolu Spor 1’inci Amatör Küme’ye yükseldi

DAHA FAZLA
Yerde bulduğu mermi ile oynarken bacağından yaralandı

Yerde bulduğu mermi ile oynarken bacağından yaralandı

Adnan Kenanoğlu'nun beraatına karar verildi

Adnan Kenanoğlu’nun beraatına karar verildi

Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici tutuklandı

Yolcu kavgasında meslektaşını öldüren taksici tutuklandı

TEMA gönüllülerinden Develi kültür gezisi

TEMA gönüllülerinden Develi kültür gezisi

Kurban bayramında beslenme nasıl olmalı?

Kurban bayramında beslenme nasıl olmalı?