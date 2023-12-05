Sivas'ta 299 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Temmuz-Eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

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  • 05.12.2023 16:57
  • Güncelleme: 05.12.2023 16:57
Sivas'ta 299 binaya yapı ruhsatı verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Temmuz-Eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas’ta bu yılın üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 299, daire sayısı ise bin 761 oldu. Sivas’ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 356 bin 575 metrekare olarak açıklandı. Bunun 231 bin 130 metrekaresini konut kullanım alanı, 43 bin 687 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 81 bin 758 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayılarını da açıkladı. Verilere göre Sivas’ta bu yılın üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayısı 143, daire sayısı da bin 89 oldu. Sivas’ta yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 207 bin 880 metrekare olarak açıklandı. Bunun 143 bin 71 metrekaresini konut kullanım alanı, 19 bin 116 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 45 bin 693 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

İHA

Kayseri Gündem
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