Sivas'ta 52 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar nedeniyle 52 yerleşim yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
- 30.01.2023 09:35
- Güncelleme: 30.01.2023 09:35
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta kar nedeniyle 52 yerleşim yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Sivas’ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 52 yerleşim yeri yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İHA
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