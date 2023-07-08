Sivas'ta 66 yaşındaki üniversiteli Ayşe Hasbek, mezuniyet sevinci yaşadı

Sivas’ta yaşayan ve okuma azmi ile her kesimin takdirini toplayan Ayşe Hasbek, mezuniyet sevinci yaşadı. Cübbe ve kepini giyen Hasbek, mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşadı.

Sivas’ta yaşayan, okuma ve öğrenme azmi takdir toplayan 66 yaşındaki Ayşe Hasbek, mezuniyet sevinci yaşadı. 65 yaşında üniversiteye başlayan Ayşe Hasbek, Geleneksel El Sanatları Bölümü’nü başarıyla tamamladı.

İlkokuldan mezun olduktan sonra ailesi tarafından okula gönderilmeyen Ayşe Hasbek, evlendikten sonra akrabalarının destekleriyle ortaokul ve liseyi bitirdi. Geçtiğimiz yıl üniversite sınavına girerek barajı geçen Hasbek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Dalı’nda eğitim hayatına başlamıştı.

2 yıllık eğitimin ardından mezun olan ve diplomasını alan Ayşe Hasbek, mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Eşi, çocukları ve torunlarının katıldığı törende cübbesinin giyerek mezun olan Hasbek, kep attı.

“Beni eşim okuttu”

Mezuniyetin ardından konuşan Ayşe Hasbek, “Ben kendimle de gurur duydum, arkadaşlarımla da gurur duydum. Ailem de burada. Ben onların sayesinde mezuniyeti yaşadım. Özellikle eşimin sayesinde. Beni eşim okuttu. Anne ve babalara teşekkür ediyorlar, bende eşime teşekkür ediyorum. Torunlarım da burada, çok mutlular. Babaanne mezun mu oldun diyorlar. Allah herkese kısmet etmez torunları ile mezun olmayı. Üniversite okumak isteyenler İş kapısı olur, olmaz demesinler istedikleri bölümü okusunlar” diye konuştu.