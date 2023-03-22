Sivas'ta 9 camide hatimle teravih namazı kılınacak

Sivas´ta her Ramazan uygulanmaya devam eden hatimle teravih namazı, bu yıl kent merkezinde 9 camide uygulanacak.

Binlerce Müslümanın yoğun ilgi gösterdiği hatimle teravih namazının Sivas’ta merkez ilçede hangi camilerde uygulanacağı Sivas İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Buna göre merkez ilçede 9 camide hatimle teravih kılınacak.

Bu camiler; Ballı Camii, Meydan Camii, Yeni Camii, Yeni Şeyh Çoban Camii, Mehmet Akif Ersoy Camii-Sanayi, İhramcızade Camii, İmaret Camii, Özsoylar Camii ve Safa Camii olarak belirlendi.