Sivas'ta anız yangınında 4 bin dönümlük alan kül oldu

Sivas merkeze bağlı Tutmaç köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 4 bin dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, yangın merkeze bağlı Tutmaç köyünde bir arazide meydana geldi. Çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler yaklaşık 4 bin dönümlük alanda etkili olurken, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, öte yandan yangın anları Sivaslı fotoğrafçı Ahmet Şahin tarafından kayıt altına alındı.