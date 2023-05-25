Sivas'ta araç sayısı 179 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

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  • 25.05.2023 10:54
  • Güncelleme: 25.05.2023 10:54
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Sivas'ta araç sayısı 179 bine yaklaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta Mart ayında 177 bin 818 olan motorlu kara taşıtı sayısı Nisan ayında 178 bin 642’ye ulaştı. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 93 bin 677’sini otomobil, 35 bin 302’sini traktör, 28 bin 546’sını kamyonet, 9 bin 793’ünü motosiklet, 6 bin 413’ünü kamyon, 3 bin 19’unu minibüs, bin 275’ini otobüs, 617’sini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 286 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Nisan ayında 6 bin 286 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 455’ini otomobil, 984’ünü kamyonet, 426’sını traktör, 182’sini motosiklet, 85’ini minibüs, 113’ünü kamyon, 32’sini otobüs, 9’unu da özel maksatlı araçlar oluşturdu.

İHA

Kayseri Gündem
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