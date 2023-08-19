Sivas'ta ata sporu cirit heyecanı

Sivas’ta Cirit Sahası’nda gerçekleşen atlı cirit müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit Çeyrek Final Ön Eleme B Grubu müsabakası Sivas’ta düzenlendi. Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü’nün kapıştığı turnuva vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü 8.5, Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü 2 skorla sona eren turnuvada Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü final elemelerine girmeye hak kazandı.

"Bu tarz ata sporlarımızı gelecek nesillere aktarmalıyız"

Turnuvayı izlemeye gelen Ahmet Güngör, ata sporlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğinden bahsederek, "Arkadaşlarla birlikte cirit turnuvasını izlemeye geldik. Biz ata sporumuzu yaşatmaya devam ediyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte atlı okçuluk yapıyoruz, kendi atlarımız var. Ben kendi öğrencilerim de dahil olmak üzere bir çocukları atlı sporlara ve ata alıştırmaya çalışıyorum. Bu tarz ata sporlarımızı gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü Kaptanı Mert Gülen ise, cirit sporunda her zaman kardeşlik kazanacağından bahsederek, "Ben bu sporla 17 senedir uğraşıyorum. Bu spor küçük yaşlardan beri yapılan bir spor ve çok uzun soluklu. Bu spor kolay bırakılmayan bir spor, bize hastalık olmuş. Bu sporu biz çok severek yapıyoruz. Bu sporda her zaman kardeşlik kazanır" diye konuştu.