Sivas'ta börekler yarıştı

Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden 'Yöresel Ev Yemekleri' kursiyerleri yaptıkları böreklerle kıyasıya yarıştı.

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  • 09.01.2023 12:33
  • Güncelleme: 09.01.2023 12:33
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Sivas'ta börekler yarıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden ‘Yöresel Ev Yemekleri’ kursiyerleri yaptıkları böreklerle kıyasıya yarıştı.

Kursiyer sayısı her geçen gün artan Sivas Halk Eğitim Merkezi, halkın ilgi, istek ve hobilerine yönelik kursların yanında mesleki gelişim ve kişisel gelişim kursları da açıyor. Devam eden kurslara olan ilgiyi artırmak amacıyla zaman zaman yarışmalar da düzenleniyor. Yöresel ev yemekleri kursunda eğitim gören kursiyerler bugün böreklerini yarıştırdılar. Yarı finale çıkan 9 farklı börek çeşidi final için kıyasıya yarıştı. Jüride Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker ve deneyimli aşçılar yer aldı.

Aşçı Eğitmeni Sema Geçgel, amaçlarının kursiyerlere bilmediklerini öğretmek, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri geleceğe taşımak ve mutfaktaki israfın önüne geçmek olduğunu belirterek, "Kursiyerlerimize böylesi yarışmalarla destek veriyoruz. Kursiyerlerimiz, herhangi bir sınırlama olmadan özgün olarak hazırladıkları 9 farklı böreği sunarak yaparak yarıştırdılar. Seçilen lezzetler finale kalacak" dedi.

Yarışmada su böreği, mantı, madımaklı gözleme, Mevlana böreği, iliçli börek, ıspanaklı sarıyer böreği, kete, peynirli çıtır börek ve pezik turşulu kol böreğinin sunumu yapıldı. Jüriden en yüksek puanı alan mantı birinci, pezik turşulu kol böreği ikinci ve kete üçüncü olarak finale çıkmaya hak kazandı.

İHA

Kayseri Gündem
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