Sivas'ta buğday tarlasında yangın

Sivas’ın Kangal ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük alan kül olurken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kangal ilçesi Karataş mevkiinde ekili buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 300 dönüm alanın etkilendiği yangında ekili buğdaylar yanarak ziyan oldu. Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına köylüler de traktörleriyle müdahale ediyor.