Sivas'ta büyükbaş hayvan sayısı düştü

Sivas’ta büyükbaş hayvan varlığı 2022 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2021’de 419 bin 479 olarak açıklanan büyükbaş hayvan sayısı 2022’de 402 bin 70’e geriledi.

Sivas, 2022’de Türkiye’de en fazla büyükbaş hayvan varlığı bulunan 10. il olarak kayıtlara geçti. Listenin zirvesinde 930 bin 745 büyükbaş ile Konya yer aldı. Konya’yı 801 bin 591 baş ile Erzurum, 778 bin 468 baş ile de İzmir izledi.