Sivas'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Sivas’ın Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ilçeleri beyaza bürüdü.

Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur, ilerleyen dakikalarda doluya dönüştü. Gürün ilçesi Eskihamal köyünde ve Koyulhisar ilçesinde bulunan Iğdır ormanı yakınlarında dolu yağışı etkili oldu. Yoğun şekilde yağan dolu etrafı beyaza bürüdü. Koyulhisar ilçesinde sürücüler dikkatli ilerlerken, Eskihamal köyünde yağan ceviz büyüklüğündeki doluda ise vatandaşlar araçlarını üzerini battaniye ile örterek koruma altına aldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı.