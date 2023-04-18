Sivas'ta deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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  • 18.04.2023 15:02
  • Güncelleme: 18.04.2023 15:02
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Sivas'ta deprem
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 14.40’ta meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.6 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

İHA

Kayseri Gündem
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