Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edildi
Sivas'ta depremden etkilenen bir bina tahliye edilirken kerpiç bir binada hasar meydana geldi.
- 06.02.2023 05:37
- Güncelleme: 06.02.2023 05:37
- 57
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta depremden etkilenen bir bina tahliye edilirken kerpiç bir binada hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin etkileri Sivas’ta hissedildi. Sivas’ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binada çatlaklar oluştu. Bina emniyet güçleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan Sivas’ın Gürün ilçesi Şuçatı köyünde kerpiç bir binada hasar oluştu. Kriz merkezi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN