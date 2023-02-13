Sivas'ta depremzedelere saç ve sakal bakımı yapıldı

Sivas'ta gönüllü berber ve kuaförler, yurtlara yerleştirilen depremzedelerin saç ve sakal bakımını yaptı.

PAYLAŞ
  • 13.02.2023 14:31
  • Güncelleme: 13.02.2023 14:31
  • 75
Sivas'ta depremzedelere saç ve sakal bakımı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gönüllü berber ve kuaförler, yurtlara yerleştirilen depremzedelerin saç ve sakal bakımını yaptı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından oluşturulan kriz masası depremzedeler için yardım seferberliği çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da Sivas’a yerleşen depremzedelerin ihtiyaçları gidermeye çalışılıyor. Sivas ESOB Başkanı Hakan Demirgil öncülüğünde Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası işbirliği ile Binali Yıldırım Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan depremzedeler kampüste ziyaret edilip, saç ve sakal bakımları yapıldı. SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, oda başkanları ile 100 kişilik bay ve bayan kuaföründen oluşan grup, yurtlarda kalan depremzedelerin saç, sakal bakımlarını yaptı.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, depremde mağdur olan vatandaşlarımız için imkanların seferber edildiğini belirterek, bay ve bayan kuaförler ile birlikte depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen başta SESOB Başkanı Hakan Demirgil olmak üzere tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ise Malatya’dan Sivas’ımıza yerleşen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, “Sivas Esnaf teşkilatı olarak oluşturmuş olduğumuz kriz masası ile birlikte depremzede aileler için yardım seferberliği başlatmıştık. Yardımlarımızı devam ettirirken ilimize yerleşen ve ailelerimizi de unutmadık. Berberler ve Kuaförler Odamız ile işbirliği yaparak berber ve kuaförlerimizi gönüllü olarak buraya getirdik. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayama çalıştık. İnşallah bu kuaförlerimiz her hafta depremzede ailelerimiz için seferber olacaktır. Her türlü yardımı yapan, destek olan, aileleri en güzel şekilde misafir eden başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tunç olmak üzere, personeline, bu organizasyonun başında yer alan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanımız Ömer Şeker ile Sivaslı yiğido ustalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise yurtların depremzede aileler için açıldığını, en güzel şekilde tüm ihtiyaçlarının giderilerek misafir edildiğini, burada barınan çocukların da sosyal desteklerle desteklendiğini vurgulayarak, bu organizasyonun da çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan berber ve kuaförler bir taraftan depremzedelerin saç, sakal ve bakımlarını yaparken diğer taraftan da yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve hediyeleri de traş ettikleri ailelere ve çocuklara ikram ettiler. Depremzede aileleri de Sivas’ta en güzel şekilde misafir edildiklerini, ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek teşekkür ettiler.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Kayseri'de 'fabrika okullar' deprem bölgesi için seferber oldu

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Depremde Gördüklerim

Depremde Gördüklerim

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

Yıkan Deprem Değil: Ahlaksızlık

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

'Deprem İstismarıyla Dolandırıcılıkğa karşı uyarı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

DAHA FAZLA
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Depremde Eski sanayi de sallandı

Depremde Eski sanayi de sallandı

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Kayserili öğretmenin ailesi depremde hayatını kaybetti

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Büyükkılıç: 'Kayseri Büyükşehir, deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına devam ediyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'

Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özdemir: 'Süslü binalardan daha çok, sağlam binalara yerleşmeliyiz'