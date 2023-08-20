Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi direksiyon hkimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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  • 20.08.2023 16:04
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:04
Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesi direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Şarkışla Karayolu Elmalı Köyü yakınlarında meydana geldi. N.B. (58) idaresindeki 44 ABL 184 plakalı tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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