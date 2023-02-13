Sivas'ta eğitim camiası seferber oldu

Sivas'ta eğitim camiası Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.

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  • 13.02.2023 10:29
  • Güncelleme: 13.02.2023 10:29
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Sivas'ta eğitim camiası seferber oldu
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Sivas’ta eğitim camiası Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan yardım çalışmasına veliler, öğretmenler, okul idarecileri ve kurum personeli katılım sağladı.

Deprem felaketinin ardından koordineli bir şekilde toplanan su, kuru gıda, ekmek, bebek bezi, mama, süt, kıyafet, battaniye, elektrikli soba, mutfak tüpü gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 18 TIR yardım malzemesi, AFAD koordinesinde afet bölgesine sevk edildi.

15 bin kişiye sıcak yemek veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilde yürütülen çalışmalarla üretim altyapısı bulunan tüm kurumların imkanları da afet bölgesindeki vatandaşlar için seferber edildi. Bu çerçevede; AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderilen Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seyyar Mutfağı hizmet vermeye başladı. Okul idarecileri ve öğretmenlerin gönüllü olarak görev aldığı seyyar mutfakta günlük 15 bin afetzedeye sıcak yemek, çay ve kumanya veriliyor.

Günlük 15 bin ekmek üretiliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ekmek üretim atölyesinde de tüm imkanlar seferber edildi. Okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile afet bölgesi için "Roll" olarak bilinen ekmeğin üretimine başlandı. Bu çerçevede üretimi yapılan günlük 15 bin ekmek, AFAD koordinesinde afet bölgesine gönderiliyor.

Sobalar afet bölgesine gönderiliyor

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise afet bölgesi için soba üretimine başladı. Müdürlüğün koordinesinde ilk etapta üretimi yapılan 80 adet çadır dışı ve 40 adet çadır içi soba Malatya’ya, 85 adet çadır dışı, 25 adet çadır içi soba ise AFAD koordinesinde Gaziantep’e gönderildi.

Afetzedeler için uyku tulumu üretilecek

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Halk Eğitimi Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise afetzedeler için uyku tulumu üretecek. Soğuk hava koşullarına uygun olarak üretilecek uyku tulumları, AFAD koordinesinde ihtiyaç duyulan illere sevk edilecek. Uyku tulumlarının üretimine, malzeme tedariki ile birlikte bu hafta içerisinde başlanacak.

Öğretmenlerden psikososyal destek

Sivas’ta görev yapan rehber öğretmenler ise depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım Solak ve rehber öğretmenlerden oluşan ekip, Malatya’da görev yapıyor.

Konaklama imkanları seferber edildi

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatı ile Sivas’ta Sultan Şehir Uygulama Oteli, öğretmenevleri, pansiyonlu okullar ve okul spor salonları da depremden etkilenen vatandaşlar ve afet bölgesinden gelen misafirlerin hizmetine açıldı.

İHA

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