Sivas'ta engellilere yönelik EKPSS kursu açılacak

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Sivas Belediyesi işbirliğinde engelli vatandaşlara yönelik Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kursu başlatılacak.

Kurs; hafta içi dört gün; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Sivas belediyesi Mevlânâ Engelliler Kültür Merkezi’nde, hafta sonları ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kurslara başvurmak için, halk eğitimin e-yaygın adresinden veya kurs merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek.

Kurs Öğretmeni ve Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Selman Devecioğlu, sınavın Nisan ayı içerisinde yapılacağını ve engelli arkadaşların faydalanacağı bir şekilde, alanında tecrübeli öğretmenlerin eğitimleri vereceğini ifade etti. Ayrıca bu seneki engelli atamalarının da fazla olmasını ve yüzde 3 dilimde yer alan engelli çalıştırma kontenjanının yüzde 6’ya artırılmasını istediklerini ifade etti.