Sivas'ta fırıncıdan örnek davranış

Sivas'ta faaliyet gösteren bir fırıncı, örnek bir çalışmaya imza atarak depremzedeler için ücretsiz ekmek yardımı başlattı.

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  • 06.03.2023 12:22
  • Güncelleme: 06.03.2023 12:22
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Sivas'ta fırıncıdan örnek davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta faaliyet gösteren bir fırıncı, örnek bir çalışmaya imza atarak depremzedeler için ücretsiz ekmek yardımı başlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. Asrın felaketinden yara almadan kurtulan depremzedeler ise yaşadıkları şehirleri geçici olarak terk etmek zorunda kaldı. Sivas’a gelen depremzedeler için kentte faaliyet gösteren bir fırıncı ise örnek bir çalışmaya imza attı. Depremzedelere yardım etmek isteyen fırıncı Erkan Özgök; fırının camına, "Mahallemizde depremzede misafirlerimizin ekmekleri bizden" yazılı kağıt asarak depremzedelere ücretsiz ekmek yardımı başlattı. Fırıncı Özgök, bir nebze yardımcı olmak adına depremzedelerin ekmeklerini karşılamaya karar verdiklerini söyledi.

"Bu zaman birlik zamanı"

Fırıncı işletmecisi Erkan Özgök, zamanın birlik zamanı olduğunu söyleyerek, "Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Biz de duyarlı vatandaş olarak elimizi taşın altında koyduk. Bu mahallede çevre illerden gelen misafirlerimiz var. Onlara bir nebze yardımcı olabilmek adına ekmeklerini kendi bünyemizde karşılamaya karar verdik. Çok şükür yazıyı görüp gelenlerimiz var. Bu konuya vatandaşlarımız da çok duyarlı. Bu zaman birlik zamanı, herkes elini taşın altına koyacak. Herkes birbirleriyle yardımlaşarak bu yaraları hep birlikte saracağız inşallah. Burada yaşayan ve yazıyı gören depremzede vatandaşlarımız yazıyı görüp geliyorlar. Günlük 20-30-40 adet ekmek verdiğimiz oluyor. Bu yardıma yeni başladık, bu sayıların 100-200 olacağına inanıyorum ben. Depremzedeler kendilerini belli ediyorlar, psikolojik olarak sıkıntılı oldukları için çok fazla soru sormuyoruz zaten" dedi.

İHA

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