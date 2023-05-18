Sivas'ta genç nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) derlenen bilgilere göre Sivas'ta genç nüfus son yıllarda sürekli azaldı.

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  • 18.05.2023 15:09
  • Güncelleme: 18.05.2023 15:09
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Sivas'ta genç nüfus azalıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derlenen bilgilere göre Sivas’ta genç nüfus son yıllarda sürekli azaldı.

Kentte 2018’de 113 bin 749 kişi olan genç nüfus 2019’da 110 bin 882’ye, 2020’de 107 bin 18’e, 2021’de 105 bin 175’e, 2022’de ise 103 bin 191’e geriledi.

Sivas’ta bahsi geçen yıllarda genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da sürekli düşüş gösterdi. 2018’de yüzde 17,6 olan genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019’da 17,4’e, 2020’de 16,8’e, 2021’de 16,5’e, 2022’de ise 16,3’e geriledi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2022 sonuçlarına göre 634 bin 924 kişinin yaşadığı Sivas’ta bulunan 103 bin 191 gencin 52 bin 339’unu erkek, 50 bin 852’sini ise kadın oluşturdu.

İHA

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