Sivas'ta hububat rekoltesi arttı, kalite düştü

Sivas'ta bu yıl yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle hububat ürünlerinde verim artarken, kalitede düşüş yaşandı.

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  • 10.09.2023 11:25
  • Güncelleme: 10.09.2023 11:25
Sivas'ta hububat rekoltesi arttı, kalite düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bu yıl yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle hububat ürünlerinde verim artarken, kalitede düşüş yaşandı.

2023 yılının ilkbahar ve yaz aylarında etkili olan yağmur üreticileri etkiledi. Yağmur ile verim artsa da sarı pas ve septoria hastalıkları nedeniyle kalite düştü. 2023 yılı hasat dönemini değerlendiren Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, eylül ayı itibarıyla hasat döneminin sona erdiğini söyledi. Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alarak hasat ettikleri ürünleri sattığını söyleyen Çetindağ, “2023 yılı iklim değişikliğinden dolayı aşırı yağışlarla geçti. Hasat zamanı yaklaştığında ise aşırı sıcaklıklardan dolayı rekoltenin fazla olmasına rağmen kalite oranımız düştü. Sayın Cumhurbaşkanımız tarım arazilerinde ekilmedik yer kalmamasını söylemişti. Bizim Anadolu insanımız da tüm arazilerini ekti. İklim şartlarının sıkıntılı olması nedeniyle kalite düştü” dedi.

“Çiftçilerimiz üretmeye devam edecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi bir alım fiyatı açıkladığını ifade eden Çetindağ, “Çiftçinin elinde ürün kalmayacak dendi. Ben biliyorum ki Cumhurbaşkanımız verdiği sözü yerine getirir. Çiftçilerimiz üretmeye devam edecek. Bu vatan bizim. Çiftçilerimiz emin olsun ki Sivas Ziraat Odası olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimizle istişare halindeyiz. Genel başkanımız da bu konuları sürekli dile getiriyor. Tarımda stratejik bir öneme sahip çiftçilerimiz tüccarlara ezdirilmesin” diye konuştu.

İHA

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