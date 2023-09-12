Sivas'ta ihracat azaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta ihracat Ocak-Ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 982 bin dolar azalarak 58 milyon 463 bin dolara geriledi.

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  • 12.09.2023 16:54
  • Güncelleme: 12.09.2023 16:54
Sivas'ta ihracat azaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta ihracat Ocak-Ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 982 bin dolar azalarak 58 milyon 463 bin dolara geriledi.

Sivas’ta 2022’nin ilk 8 ayında 61 milyon 445 bin dolar düzeyinde olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 58 milyon 463 bin dolara geriledi. Sivas bu ihracat potansiyeliyle 81 il içerisinde 56. sırada yer aldı.

Sivas’ta bu yılın 8 ayında ihracatın en fazla olduğu ay Mart olarak kayıtlara geçti.

Kentte Ocak ayında 7 milyon 385 bin dolar, Şubat ayında 7 milyon 88 bin dolar, Mart ayında 8 milyon 833 bin dolar, Nisan ayıda 6 milyon 588 bin dolar, Mayıs ayında 7 milyon 671 bin dolar, Haziran ayında 6 milyon 436 bin dolar, Temmuz ayında 6 milyon 879 bin dolar, Ağustos ayında ise 7 milyon 583 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İHA

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