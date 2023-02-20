Sivas'ta ilk ayda 446 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının ilk ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

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  • 20.02.2023 10:42
  • Güncelleme: 20.02.2023 10:42
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Sivas'ta ilk ayda 446 konut satıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının ilk ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2022’nin Ocak ayında 448 konut satılan Sivas’ta bu yılın aynı ayında 446 konut satıldı. 446 konutun 82’sini ipotekli satışlar, 364’ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre ilimizde 2023 Ocak ayında satılan 446 konutun 155’ini ilk satış, 291’ini ise ikinci el satış teşkil etti.

İHA

Kayseri Gündem
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