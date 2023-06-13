Sivas'ta ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi

Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'İlkokullar Arası Futbol Turnuvası' sona erdi. Turnuva sonunda Vali Aydın Güçlü İlkokulu şampiyon oldu.

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  • 13.06.2023 15:24
  • Güncelleme: 13.06.2023 15:24
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Sivas'ta ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “İlkokullar Arası Futbol Turnuvası” sona erdi. Turnuva sonunda Vali Aydın Güçlü İlkokulu şampiyon oldu.

Sivas Belediyesi ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas’ta düzenlenen “İlkokullar Arası Futbol Turnuvası” oynanan final maçlarının ardından tamamlandı.

49 takımının mücadele ettiği turnuvanın bu yılki şampiyonu Vali Aydın Güçlü İlkokulu oldu. Geçen yıl vefat eden spor adamı Fahrettin Sağlam anısına düzenlenen turnuva sonrası kupa töreni yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksindeki törene; Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, ASKF İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız, TSYD İl Başkanı Ali Yavuz, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Turnuvanın en centilmeni Cahit Zarifoğlu oldu

Ayrıca turnuvanın en centilmen takımı Cahit Zarifoğlu İlkokulu oldu. Özel İdare İlkokulu öğrencisi Ömer Asaf Yıldız attığı güzel goller ile gol kralı olurken, şampiyonadaki tek kız öğrenci olan Şehit Hamit Kandur İlkokulu’ndan Ecrin Şahin ise en değerli oyuncu seçildi.

Müsabakalar sonucunda, Vali Aydın Güçlü İlkokulu şampiyon olurken, Kazım Karabekir İlkokulu 2’nci, Özel İdare İlkokulu 3’üncü ve Şehit Hamit Kandur İlkokulu da 4’üncü oldu.

İHA

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