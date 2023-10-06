Sivas'ta kaçak cep telefonu ele geçirildi

Sivas’ta kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla bir iş yeri ve eklentilerini operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen; 24 adet cep telefonu, 11 adet akıllı saat ve 17 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.