Sivas'ta kaçak elektronik sigara ve dijital saat ele geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ile dijital saat ele geçirildi.

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  • 15.08.2023 17:43
  • Güncelleme: 15.08.2023 17:43
Sivas'ta kaçak elektronik sigara ve dijital saat ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ile dijital saat ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentte bulunan iki işyeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 174 adet elektronik sigara, 198 adet elektronik sigara kikiti ve 35 adet farkla markalarda dijital saat ele geçirildi. Olaya ilişkin, iki şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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