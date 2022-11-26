Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta kar yağışı bazı bölgelerde yüzünü gösterdi, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de mevsimin ilk karı düştü

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  • 26.11.2022 10:26
  • Güncelleme: 26.11.2022 10:26
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Sivas’ta kar yağışı bazı bölgelerde yüzünü gösterdi, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne de mevsimin ilk karı düştü

Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri ile Kangal ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan, Sivas-Malatya karayolunda bulunan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi de yağışla birlikte beyaza büründü.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi sezonun ilk karına merhaba dedi

Türkiye’nin en genç, en modern ve en ekonomik kış sporları tesislerinden biri olan ve 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı sezonun ilk karına merhaba dedi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi beyaz gelinliğini giydi.

İHA

Kayseri Gündem
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