Kene yeniden hortladı: Aynı gün 2 ölü

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığa sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören iki kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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  • 13.07.2023 11:45
  • Güncelleme: 13.07.2023 13:09
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Kene yeniden hortladı: Aynı gün 2 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığa sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören iki kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas’ta keneden ölenlerin sayısı artıyor. Zafer İyidoğan (47) yakınlarını ziyarete gittiği İmranlı ilçesine vücuduna yapışan keneyi kendi elleriyle çıkardı. Rahatsızlanan İyidoğan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören İyidoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İyidoğan’ın Kangal İlçesi Minarekaya köyünde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan, sabah saatlerinde ise kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Hastanesine tedavi gören Cemil Gürbüz (76) hayatını kaybetmişti. Bu ölümlerle birlikte bu yıl içerisinde Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle ölenlerin bilinen sayısı 5’e yükseldi.

İHA

Kayseri Gündem
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