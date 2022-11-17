Sivas'ta konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

2021 Ekim ayında 727 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 596 konut satıldı.

Kentte; Ekim ayında satılan 596 konutun 90’ını ipotekli satışlar, 506’sını da diğer satışlar yer aldı.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Ekim ayında satılan konutların 205’ini ilk el satış, 391’ini ise ikinci el satış oluşturdu.