Sivas'ta konut satışları düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.
- 17.11.2022 10:20
- Güncelleme: 17.11.2022 10:20
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.
2021 Ekim ayında 727 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 596 konut satıldı.
Kentte; Ekim ayında satılan 596 konutun 90’ını ipotekli satışlar, 506’sını da diğer satışlar yer aldı.
TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Ekim ayında satılan konutların 205’ini ilk el satış, 391’ini ise ikinci el satış oluşturdu.
İHA
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