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  • Sivas'ta korkutan yangın: 20 bin balya saman kül oldu

Sivas'ta korkutan yangın: 20 bin balya saman kül oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta korkutan yangın: 20 bin balya saman kül oldu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gürçayır beldesinde meydana geldi. A.T.’ye ait yem deposunda bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bin metrekarelik alanda bulunan yem deposunda çıkan yangında 20 bin balya saman ve iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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