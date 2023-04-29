Sivas'ta METEK toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün operasyon faydalanıcısı olduğu METEK III Projesi kapsamında Sivas'ta Öz Değerlendirme Eğitimi programı ve Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 29.04.2023 10:17
  • Güncelleme: 29.04.2023 10:17
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Sivas'ta METEK toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün operasyon faydalanıcısı olduğu METEK III Projesi kapsamında Sivas’ta Öz Değerlendirme Eğitimi programı ve Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantısı gerçekleştirildi.

İl merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Çamcı ve proje koordinatör/eğiticileri ile projeye pilot okul olarak katılım sağlayan, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Necip Fazıl Kısakürek MTAL, Sivas MTAL, Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL, Sultanşehir MTAL idareci ve öğretmenleri katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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