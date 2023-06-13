Sivas'ta minibüs yan yattı: 4 yaralı

Sivas’ta yoldan çıkarak yan yatan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. C.Ş. idaresindeki 36 EA 483 plakalı Volkswagen marka minibüs yağış nedeniyle sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.S., M.T. ve E.T yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.