Sivas'ta miting yapan Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Sivas'ta belirlenen alanın dışında miting yapan Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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  • 08.05.2023 17:18
  • Güncelleme: 08.05.2023 17:18
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Sivas'ta miting yapan Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta belirlenen alanın dışında miting yapan Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

7 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu Mevlana caddesinde Sivaslılarla buluşmuştu. Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle Ak Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Er, Sivas’ta miting yapılabilecek alanın Sivas Hükümet Meydanı olarak belirlendiğini ifade ederek, “298 sayılı seçim kanununun 50 maddesi Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları istikametinde ve mevzuat günlerine göre 4 Mayıs 2023 ve 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında açık yerlerde propaganda serbestliğine ilişkin denetim ve gözetimin etkisi ilçe seçim kurullarına aittir. Bu tarihten önce valiliğe Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından 22.04.2023 tarihinde bir karar aldık. Bu karar gereğince Sivas’ta miting yapılabilecek bir alan olarak Sivas Hükümet Meydanı belirlemiştir. Bu kararın istikametinde seçime katılan tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara bu karar bildirildi” dedi.

“Yapılan toplantı yasal değildi"

Er, yapılan toplantının yasal olmadığını söyleyerek, “3 Mayıs 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından ilçe seçim kuruluna iki adet dilekçe verildi. Bunun birincisi 6 Mayıs 2023 tarihinde CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel tarafından Seyrantepe Mahallesi’nde halkı selamlama yapacak ve yine 7 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu tarafından Mevlana Meydanı miting alanında halkın selamlama yapılacağına dair ilçe seçim kuruluna talepte bulunuldu. İlçe seçim kurulu aynı gün toplantı yaparak daha önce hükümet meydanının belirlendiğini ve bu nedenle güvenlik gerekçeleri ve alanın tek olması sebebiyle bu talepleri reddetti. Ancak bu sefer valilik makamına Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti adına dilekçeler verildiğini öğrendik. 6 Mayıs’ta Özgür Özel tarafından yapılan mitingin valiliğe yazılan dilekçede CHP seçim irtibat bürosu açılışı olarak gösterilmiş. 7 Mayıs 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu tarafından Mevlana Meydanı’nda yapılan ise yine aynı şekilde İYİ Parti’nin seçimle irtibat bürosu açılışı olarak gösterilmiş. İlçe seçim kurulu tarafından almış olduğumuz kararın aksine halkını selamlama talebini reddetmiştik. Dün Mevlana Meydanı miting alanında sahne kurularak açık bir şekilde sözlü propaganda yapmasına rağmen kurum kararına rağmen toplantı yapılmış. Biz tabii bunun bilincindeydik. Emniyet gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ancak bu yapılan toplantı yasal değildi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Er’in yanında AK Parti Sivas Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya ve İzleme Başkanı Murat Toraman da yer aldı.

İHA

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