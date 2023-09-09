Sivas'ta müzelere ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin müze ziyaretçi sayılarını açıkladı. Verilere göre kentte 2021'de müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 323 bin 955 kişi iken 2022'de bu 513 bin 994 kişiye çıktı.

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  • 09.09.2023 12:17
  • Güncelleme: 09.09.2023 12:17
Sivas'ta müzelere ziyaretçi sayısı yarım milyonu geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin müze ziyaretçi sayılarını açıkladı. Verilere göre kentte 2021’de müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 323 bin 955 kişi iken 2022’de bu 513 bin 994 kişiye çıktı.

2022’de Sivas’ta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 müzede bulunan eser sayısı 15 bin 100, bu eserleri ziyaret eden kişi sayısı da 160 bin 365 oldu. Bahsi geçen dönemde kentte bulunan 6 özel müzede bulunan eser sayısı bin 107, bu eserlerin bulunduğu müzeleri ziyaret eden kişi sayısı ise 353 bin 629 kişi olarak kayıtlara geçti.

İHA

Kayseri Gündem
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