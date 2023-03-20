Sivas'ta o bitkilerin ekim yasağı devam ediyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yağışların iyi gittiğini, barajlardaki doluluk oranlarının istenilen seviyeye gelmesi durumunda ise şeker pancarı ve patatesin bitkilerinin ekim yasağının kaldırılacağını söyledi.

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  • 20.03.2023 11:02
  • Güncelleme: 20.03.2023 11:02
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Sivas'ta o bitkilerin ekim yasağı devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yağışların iyi gittiğini, barajlardaki doluluk oranlarının istenilen seviyeye gelmesi durumunda ise şeker pancarı ve patatesin bitkilerinin ekim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl kuraklıkla boğuşan Sivas’ın Şarkışla ilçesinde belirli bölgelerinde üretimlerinde bol su isteyen şeker pancarı, patates ve bazı yem bitkilerinin ekimi yasaklanmıştı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ekim yasağının devam ettiğini fakat barajlardaki su seviyesinin istenilen seviyeye gelmesi durumunda ekimi yasaklanan şeker pancarı, patates ve bazı yem bitkilerinin ekimine izin verileceğini ifade etti.

"Şu anda bu kısıtlama devam ediyor"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şeker pancarı ve patates bitkilerinin bazı bölgelerde ekimi kısıtlamasının devam ettiğini ifade ederek, "Geçen sene 10’uncu aydan itibaren barajların doluluk oranlarına göre belli yörelerde şeker pancarı ve patates gibi suyu çok isteyen bitkilerle ilgili bir kısıtlama kararı alınmıştı. Bu da barajların doluluk oranına bağlıydı. Şu anda bu kısıtlama devam ediyor. İstediğimiz şekilde barajlar dolmadı. Barajlar dolarsa, mevsim daha var. Sivas’ın tarım platformu üyeleri ve ilgili kurumlarla beraber, barajlarının doluluk oranlarına göre ekime müsaade edilecek. Ama şu an baktığımız zaman barajlarda yüzde 20 bir artış var. İlerleyen zamanlarda barajlarımız dolarsa karar kaldırılıp, aynı yörelerimizde şeker pancarı, patates ve yem bitkilerinin ekimi devam edecek. Altını çizeyim, tamamen kaldırılmış değil" dedi.

"Sivas’ımızda şu an bir sıkıntı yok"

Çetindağ, "Şu günlerde yağan yağmur Sivas’ta çiftçimizi memnun etti. Büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Sivas’ta biz tarım arazilerinde ve hayvancılıkla ilgili yağışı istediğimiz gibi aldık. Önümüzdeki günlerde de yağış olacak. Aşırı derece don olmadı, çok memnunuz. Hava güzel gidiyor. Yağışlarımız iyi oldu. Sivas’ımızda şu an bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

İHA

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