Sivas'ta Ramazanın vazgeçilmezi 'Horoz Şekeri' raflarda yerini aldı.

Sivas'a özgü Ramazan ayı geleneklerinden 'Horoz Şekeri' tezghlardaki yerini aldı.

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  • 25.03.2023 11:01
  • Güncelleme: 25.03.2023 11:01
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Sivas'ta Ramazanın vazgeçilmezi 'Horoz Şekeri' raflarda yerini aldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’a özgü Ramazan ayı geleneklerinden ’Horoz Şekeri’ tezgâhlardaki yerini aldı.

Sivas’ta Ramazan ayının asırlık geleneklerinden birisi olan Horoz Şekeri, tezgahlarda yerini aldı. Sadece Ramazan ayında satılan bu şekeri çocuklar kadar yetişkinler de tercih ediyor. Kentin farklı yerlerinde küçüğünü 5 büyüğünü 15 liraya kadar satan seyyar satıcılar asırlık geleneği devam ettiriyor. Torunlarını sevindirmek isteyen dedeler, aldıkları horoz şekerleriyle evlerinin yolunu tutuyor.

“Büyükler iftardan sonra çocuklara ikram eder”

Horoz şekeri satıcısı Mesut Dağ, büyüklerin küçüklere iftardan sonra horoz şekeri ikram ettiğini belirterek, “Horoz şekerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır ve Sivaslılara özgüdür. Bu şekerler kendi imalatımızdır, kendimiz yapıp Ramazan aylarında burada vatandaşlara satıyoruz. Büyükler iftardan sonra çocuklara Horoz şekeri ikram eder. Büyük şekerlerimiz var, küçük şekerlerimiz var, orta şekerlerimiz var. İsteyen istediği çeşitten alabilir” dedi.

İHA

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