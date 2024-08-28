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  • Sivas'ta sağanak sele yol açtı: 20 ev sular altında kaldı

Sivas'ta sağanak sele yol açtı: 20 ev sular altında kaldı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde yoğun yağışın ardından oluşan sel ve baskınlar ağır hasara yol açtı.

Sivas'ta sağanak sele yol açtı: 20 ev sular altında kaldı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde yoğun yağışın ardından oluşan sel ve baskınlar ağır hasara yol açtı.

Yoğun yağışların ardından derelerin taşması sonucu yaklaşık 20 ev ve bir çok ahır sular altında kaldı. AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ulaş Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Sivas İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri, su boşaltma ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan sel ve baskınlarda can kaybı ve yaralanan olmadı. Sular altında kalan evlerden yara almadan çıkmayı başaranlar eşyalarını kurtarmak için çalışma başlattı. Sular altında kalan ahırlarda da telef olan hayvan bulunmadığı bildirildi. Ev ve ahırlarda ağır maddi hasar oluştu. Köy sakinleri sel sularının bir anda yükseldiğini belirtti.

İHA
Kayseri Gündem

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