Sivas'ta saman yüklü tır devrildi

Sivas’ta saman yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 AEF 640 plakalı tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada saman balyaları yola saçılırken Sivas yönü bir süreliğine trafiğe kapandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Tırın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.