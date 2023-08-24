Sivas'ta scooter'lu çocuk ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Sivas'ta seyir halindeki scooter'lu çocuk ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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  • 24.08.2023 15:58
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:58
Sivas'ta scooter'lu çocuk ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta seyir halindeki scooter’lu çocuk ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza kent merkezi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alperen Aydın isimli scootter kullanan çocuk ile Y.B. idaresindeki 58 ADE 312 plakalı Isuzu servis minibüsü kavşakta çarpıştı. 17 yaşındaki çocuk kazada ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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