Sivas'ta tritikale üretiminde rekor kırıldı

Türkiye’nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Ulaş TİGEM’de hasat devam ediyor. Tritikale üretiminde bu yıl rekor üretim bekleniyor.

Türkiye’nin en büyük kamusal tarım işletmelerinden birisi olan Ulaş TİGEM tarafından yaklaşık 15 bin dekarlık alana ekimi gerçekleştirilen tohumluk üretim maksatlı tritikale yem bitkisi hasadı devam ediyor.

5 biçerdöverin yan yana çalıştığı devasa arazilerde verim bu yıl oldukça yüksek. Yağışların fazla olması nedeniyle geçtiğimiz yıl dekar alanda ortalama 200 kilogram mahsul alınırken, bu yıl bu oran yüzde yüzün üzerinde artarak ortalama 450 kilograma ulaştı.

Ulaş TİGEM tritikale rekoru kırdı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, önemli bir yem bitkisi olan ve besicilik yapan çiftçilerin tohumluk tritikale ihtiyacını karşılayan hasada katıldı. Biçerdövere binerek hasat yapan Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Ulaş TİGEM’in rekor bir seviyede üretim yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Ülkemizin en büyük tarım işletmelerinden birisi olan Ulaş TİGEM’deyiz. Burada gerçekleştirilmekte olan tritikale hasadına katılıyoruz. Bildiğiniz üzere tritikale önemli bir yem bitkisi ve protein oranı çok yüksek. Özellikle besicilik yapan çiftçilerimiz için önemli ve değerli bir ürün. Yağışların da iyi gitmesi ile bu yıl Ulaş TİGEM’de inşallah tritikale üretimi noktasında tarihi bir rekor bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 bin dekarlık alanda ekim yapılmıştı ve yaklaşık 3 bin tonluk üretim söz konusuydu. Bu yıl aynı alandan beklenen miktar ise yaklaşık 7 bin 500 ton civarında olacak.”

"Her zaman çiftçilerimizin yanındayız"

Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirten Vali Şimşek, “Göreve geldiğimizden beri tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas’ta üretimi artırmak için her zaman çiftçilerimizin yanında oluyoruz ve onları üretime teşvik ediyoruz. Amacımız çiftçilerimizi daha çok üretmeye teşvik etmek onlara alternatifli ve katma değeri yüksek ürünlere yöneltmek ve bu şekilde onların ekonomik kazançlarını ve getirilerini daha da artırmak inşallah devletimizin desteği ile çiftçilerimizin de gayreti ile Sivas’taki tarımsal potansiyeli daha da yükselterek çiftçilerimizin de kazancını da daha üst noktalara getireceğiz. Hasadımız hayırlı olsun. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını aldıkları güzel bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz Şimşek’e hasat programında Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ eşlik etti.