Sivas'ta yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Sivas'ın Hafik ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

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  • 21.04.2023 18:24
  • Güncelleme: 21.04.2023 18:24
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Sivas'ta yağmur sonrası gökkuşağı şöleni
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Hafik ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Sivas’ta öğle saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu. Hafik ilçesi Alanyurt köyünde yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte açan güneşin ardından çıkan gökkuşağı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Hayvanlarını otlatan köy sakinlerinden Fuat Yıldız’ın cep telefonu kamerasıyla çektiği gökkuşağı fotoğrafları görenleri mest etti.

İHA

Kayseri Gündem
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