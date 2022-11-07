Sivas'ta yapılan 7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen “7. Cumhuriyet Kupası İller Arası Karate Turnuvası” sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan turnuvaya 11 ilden 25 kulüp ve 494 sporcu katıldı. Turnuvada sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorisinde kata ile kumite dalında mücadele etti.

Turnuvada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya rekabet etti. Sporcular ortaya koydukları derecelerle antrenörlerini de mutlu etti. 4 tatemide yapılan turnuvada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 48 hakem görev aldı.

Kupa ve madalya verildi

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, antrenörler ve hakemler tarafından verildi. Müdür Tunç, tüm katılımcılara teşekkür ederek dereceye girenleri de tebrik etti.

Ökten: “Tebrik ediyorum”

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, turnuvaya destek veren tüm yetkililere teşekkür ederek, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız iller arası faaliyetlere bu yıl da katılımın yüksek düzeyde olması ziyadesi ile bizleri memnun etti. Turnuvada sporcular centilmence yarışarak ter döktü. Hazırlık maçları niteliğinde olan bu turnuvalar sporcularımızın yetişmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Derece yapan sporcuları ve kulüpleri kutluyorum” dedi.

Turnuvaya katılan sporcular ise organizasyonun çok güzel geçtiğini belirterek, madalya ile mücadele ettiklerini söylediler.