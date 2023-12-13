Sivas'ta yerel gazeteler, spor sayfalarını kararttı!

Sivas'ta yayın yapan yerel gazeteler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki hakeme yapılan şiddet olayını kınamak için spor sayfalarını tamamen karartarak tepki gösterdi.

PAYLAŞ
  • 13.12.2023 09:52
  • Güncelleme: 13.12.2023 09:52
Sivas'ta yerel gazeteler, spor sayfalarını kararttı!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yayın yapan yerel gazeteler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki hakeme yapılan şiddet olayını kınamak için spor sayfalarını tamamen karartarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmaya şiddet olayları damga vurdu. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Maçın ardından spor camiası, hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıdan dolayı büyük tepki gösterdi. Sivas’ta yayın yapan Sivas İrade Gazetesi ve Sivas Ekspres Gazetesi de, spor sayfalarını tamamen kararttı. Sivas İrade Gazetesi siyah zemin üzerine ’Kınıyoruz! Utanılacak ve unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık!’ başlığı ile yayımlandı. Gazetede yer alan uzun bir metinde ise kınama cümleleri yer aldı.

Sivas Ekspres Gazetesi ise, ’Türk futbolunda kara gece! Yaşananlar asla kabul edilemez’ başlığını kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den Kayseri'ye yakışır 'özel' bir kütüphane daha

Büyükşehir'den Kayseri'ye yakışır 'özel' bir kütüphane daha

Kayseri'nin yardım tırları, Kardeş Belediye Yeşilyurt'a teslim edildi

Kayseri'nin yardım tırları, Kardeş Belediye Yeşilyurt'a teslim edildi

Aranan şahıslara 69 polis ekiple operasyon: 9 gözaltı

Aranan şahıslara 69 polis ekiple operasyon: 9 gözaltı

Mutlu Evlilik Eğitimlerine yoğun ilgi

Mutlu Evlilik Eğitimlerine yoğun ilgi

Ablasının dini nikahlı eşini ve oğlunu bıçakla yaraladı

Ablasının dini nikahlı eşini ve oğlunu bıçakla yaraladı

'Soykırım Destekçileri Engellensin'

'Soykırım Destekçileri Engellensin'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

3
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

4
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

5
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

6
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı

Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 27 şahıs yakalandı

Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 27 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Çocuklar oyunlardaki saldırgan karakterleri taklit ediyor

Çocuklar oyunlardaki saldırgan karakterleri taklit ediyor

yeraltı Çarşısı Esnaflarından Büyükkılıç'a destek

yeraltı Çarşısı Esnaflarından Büyükkılıç'a destek

Kırsalın Gençlerine 135 adet saha

Kırsalın Gençlerine 135 adet saha