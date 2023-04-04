Sivas'ta zehir tacirlerine büyük darbe

Sivas'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 04.04.2023 16:36
  • Güncelleme: 04.04.2023 16:36
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Sivas'ta zehir tacirlerine büyük darbe
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı operasyonda 393,78 gram Metamfetamin, 1.104 adet Sentetik Eczane Hap maddesi, 33,61 gram kokain maddesi, 25 adet Ecstacy maddesi, 0,96 gram Toz Esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca,39 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 14 şahıstan 12’sive aranan bir şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anne ve babaların narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları gerektiği belirtildi.

İHA

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