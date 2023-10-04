Sivas Valisi Şimşek'ten Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ağırladı.

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  • 04.10.2023 10:13
  • Güncelleme: 04.10.2023 14:59
Sivas Valisi Şimşek'ten Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ağırladı.

Komşu illerden olan Sivas’ın Valisi Yılmaz Şimşek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Vali Şimşek’e belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Vali Şimşek de sıcak ve samimi ortamda geçen ziyaretten ve Başkan Büyükkılıç’ın misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen de hazır bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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