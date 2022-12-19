Sivas Ziraat Odası Başkanı'ndan ÇKS uyarısı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 1 Ekim'de başlayan 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için ÇKS kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

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  • 19.12.2022 10:05
  • Güncelleme: 19.12.2022 10:05
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Sivas Ziraat Odası Başkanı'ndan ÇKS uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 1 Ekim’de başlayan 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022’de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için ÇKS kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık’ta sona ereceğini söyledi.

Çetindağ yaptığı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğine işaret eden Çetindağ, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek haliyle pasif konuma düşen çiftçilerimiz destekleme alamayacak. Bu çerçevede çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık’a kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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